Rugby: O'Shea, credo nel gruppo azzurro

ROMA, 15 MAR - "Il nostro futuro è adesso: abbiamo iniziato un percorso che con questo gruppo ci consentirà di crescere anno dopo anno, anche dopo il Mondiale. Ma sabato vogliamo vincere contro la Scozia". Così il ct dell'Italia di rugby, Conor O'Shea, in vista dell'ultima sfida del torneo 6 Nazioni in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. "Il nostro problema è che dobbiamo gestire le energie - precisa il tecnico azzurro - so che è difficile ma questo è il nostro cammino. Sono sicuro al 100% che siamo sulla giusta strada. È difficile perché vogliamo vincere subito, ma con questo gruppo impareremo sempre la nostra prestazione quando capiamo le cose fondamentali in ogni partita. "Sono contento che questo gruppo ha imparato tanto in questo 6 Nazioni. È dura perché vogliamo vincere e prima di tutto vogliamo essere nei prossimi due anni nella top 10 del ranking mondiale".