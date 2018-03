E. League: 2-0 a D.Kiev, Lazio ai quarti

ROMA, 15 MAR - Lazio qualificata per i quarti di finale di Europa League. A Kiev, nel ritorno degli ottavi, la formazione di Inzaghi ha battuto la Dinamo 2-0. All'andata l'incontro era terminato 2-2. La Lazio domina l'incontro: quella dei biancocelesti è una prestazione sontuosa. Biancocelesti in vantaggio al 23' del primo tempo: corner dalla sinistra di Luis Alberto, perfetto stacco di testa di Lucas Leiva e Lazio in vantaggio: 0-1. Il raddoppio arriva nel finale della partita: su corner di Luis Alberto, Luiz Felipe prolunga di testa sul secondo palo dove De Vrij realizza lo 0-2 di piatto sinistro.