Milan: Fassone, presto rinnovo Gattuso

MILANO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco Fassone spiegando che l'allenatore "non deve dimostrare niente" dopo "performance impressionanti". "Non esiste un traguardo prefissato con lui. Con lui e Mirabelli c'è un rapporto molto, molto buono - ha detto Fassone prima della partita con l'Arsenal -. Sin dall'inizio siamo stati reciprocamente molto chiari e trasparenti. Ha dimostrato quello che doveva dimostrare. Le performance fino a questo momento sono impressionanti, una media di 2.07 punti a partita in campionato. Rino non deve dimostrare niente. Poi ci sono dei tempi che burocrazia e altre esigenze del club mi impongono di rispettare, ma non in relazione ai risultati che deve ottenere. Nella vita bisogna trovare la settimana in cui va bene parlare, in cui non ci sono tanti impegni. Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto".