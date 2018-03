Totti, Barcellona dovrà sudare

ROMA, 16 MAR - "Sono contento del sorteggio perché siamo tra le otto più forti d'Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto finora: in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avrà da sudare per eliminarci". Così Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l'esito dei sorteggi di Champions. "Mio figlio è pazzo di Messi, l'ultima volta gli ho chiesto la maglia perche' gliene avevo regalate cinque delle mie...".