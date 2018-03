In Gb critiche per rigore contro Milan

LONDRA, 16 MAR - Se Arsene Wenger giura di non aver visto bene, i tabloid non sembrano avere dubbi, Danny Welbeck si è tuffato in occasione del rigore del pareggio dell'Arsenal contro il Milan. Subito il rigore concesso ai padroni di casa era apparso generoso, se non addirittura fantasioso, come confermato -nel più tipico fair play inglese- anche dai quotidiani di Sua maestà. Durissimi verso Welbeck, additato dal Times come "il più tipico dei tuffatori". Altrettanto esplicito il Sun che titola: "Welbeck, bufera per il tuffo". Anche il Daily Mail non ha dubbi sul presunto contatto tra l'attaccante inglese e Rodriguez ("Dan, tuffo di salvataggio"); più prudente il Mirror: "È andato a terra troppo facilmente", conquistandosi -nel giudizio del Daily Telegraph- "un penalty controverso". Un'ammissione di colpevolezza che non è riuscita a Wenger, che si è tolto dagli impicci dicendo "di non aver visto bene".