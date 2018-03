Spalletti: "Devo meritarmi l'Inter"

MILANO, 17 MAR - "Ho due anni di contratto e devo dimostrare di meritare l'Inter. Conoscevo Sabatini e ho imparato ad apprezzare Ausilio, ma certi grandi obiettivi di mercato sono stati fatti dai media e a volte disturbano lo spogliatoio". Lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita a Genova contro la Sampdoria. Parole non prive di autocritica: "Probabilmente non sono stato all'altezza di capire come mai a volte siamo quasi perfetti, come contro Napoli, Juve e Roma, mentre in altre gare siamo stati al di sotto del nostro massimo. Abbiamo delle cose ma non sempre riusciamo a tirarle fuori. Vuol dire che devo lavorare meglio io".