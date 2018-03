Benevento: recuperati Sandro e Viola

BENEVENTO, 17 MAR - L'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, è orientato a riproporre nella sfida di domani contro il Cagliari lo stesso modulo con cui la squadra perse, ma ben figurando, a San Siro contro l'Inter.Con i rientri di Sandro, che ha smaltito la contusione al soleo, e Viola, che ha scontato il turno di squalifica, sarà dunque 4-2-3-1 con la batteria dei tre trequartisti dietro la punta unica. Fatta la difesa dove davanti a Puggioni giocheranno Sagna e Letizia sulle fasce, Djimsiti e Tosca (entrambi freschi di convocazione nella nazionale albanese di Panucci il primo e in quella rumena di Contra il secondo) saranno invece la coppia centrale. Sulla trequarti Brignola e Guilherme saranno affiancati da Djuricic mentre per la punta centrale potrebbe avere una chance dall'inizio il maliano Diabatè, in ballottaggio con Coda.