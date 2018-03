Spalletti "Abbiamo giocato da squadra"

ROMA, 18 MAR - "E' servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l'ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e delle discussioni è una cosa vostra". Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nel post gara di Marassi, dopo la bella vittoria sulla Samp. "Il mio obiettivo è sempre quello di cercare di dare qualcosa di più e di dare forza ai giocatori - dice a Premium - Non so quale sia il sistema per vincere ma conosco quello per perdere che è quello di fare sempre i complimenti a prescindere e di dire sempre bravi a tutti. Oggi mi è piaciuta la squadra, l'interpretazione della gara, la personalità contro un avversario difficile che in casa ha sempre fatto bene. Non abbiamo concesso niente, ha funzionato il collettivo: abbiamo giocato da squadra e volevamo la vittoria in tutti i modi. Adesso dobbiamo concentrarci solo sula prossima gara".