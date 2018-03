Tifosi Torino "Pensate solo ai soldi"

TORINO, 18 MAR - "Voi pensate solo ai soldi e in campo non lottate più! Noi nostalgici di un Toro che non esiste più". Questo lo striscione esposto in curva Maratona che ha accolto il riscaldamento del Torino prima del match con la Fiorentina. La squadra di Mazzarri è reduce da tre ko consecutivi che l'hanno virtualmente estromessa dalla corsa all'Europa League, provocando la contestazione dei tifosi a calciatori e società.