Gattuso, senza la Var non avremmo vinto

ROMA, 18 MAR - "Senza la Var forse questa partita non l'avremmo vinta. Negli episodi dubbi la Var ci ha aiutato". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, dopo la vittoria in rimonta sul Chievo. "Abbiamo speso molto in questi mesi ma i ragazzi hanno messo in campo grande disponibilità - ha proseguito il tecnico rossonero -. Sapevamo che avremmo sofferto, siamo stati bravi anche se abbiamo sbagliato molti palloni: ci è andata bene. Ora dobbiamo recuperare le energie, perché anche un pareggio è come un passo falso". "Il centrocampo è scomparso perché eravamo troppo lunghi, eravamo spaccati in due e noi non dobbiamo giocare così. Siamo stati troppo lenti, il problema è stato questo", ha detto ancora Gattuso, parlando ai microfoni di Premium Sport. "Il passaggio alle due punte? In questo momento se vogliamo andare in Champions dobbiamo rischiare, non possiamo sbagliare niente".