Atalanta: Gasperini, 3 punti che contano

VERONA, 18 MAR - "Sono tre punti che contano ma il campionato è decisamente lungo. In questo momento ci giocheremo l'Europa noi, Fiorentina e Sampdoria", dice l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il 5-0 in casa del Verona, che incorona soprattutto una prestazione monstre di Ilicic. "E' sempre stato un giocatore determinante, in più quest'anno ha trovato continuità. Lui ha capacità di fare tanti gol, perché ha grande tecnica e tiro". "E' stata una vittoria netta, ma abbiamo sbloccato subito una partita che pensavo più complicata visto che il Verona arrivava da due vittorie. La rete iniziale ci ha favoriti. Però nel primo tempo abbiamo sciupato troppo e dovevamo chiuderla subito. Poi nella ripresa e' stato tutto facile".