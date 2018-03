Clericus Cup: domani sorteggio quarti

ROMA, 18 MAR - Il quadro dei quarti di finale della Clericus Cup è definito: sono i Missionari oblati di Maria Immacolata l'ottava squadra a superare la fase a gironi. Storica qualificazione dopo la vittoria 1-0 di OMI sul combattivo Collegio Spagnolo. Decisivo il polacco Piotr Malczewski, al suo quarto gol nel Mondiale vaticano: "Dedico il gol alla mia famiglia che mi segue via social. Ho eliminato gli spagnoli, da tifoso della Roma sperano succeda lo stesso contro il Barca in Champions". Esce a testa alta il Collegio Spagnolo di San Giuseppe, dove giocano tanti tifosi del Real Madrid: "In Champions sarà altra musica, là abbiamo Cristiano Ronaldo che stenderà la Juventus". Domani, intanto, il sorteggio dei quarti della Clericus Cup con le prime quattro di ogni girone (Gregoriana, Collegio Urbano, S.Guanella&amici e Sedes Sapientiae) che verranno accoppiate con le seconde classificate (tra cui OMI, Mater Ecclesiae, NAM e Amici della Chape).