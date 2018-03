'Barcellona?Nel calcio nessuna certezza'

ROMA, 19 MAR - ''C'è grande soddisfazione per aver raggiunto un traguardo intermedio in una competizione difficilissima come la Champions e per poter giocare ora una sfida da sogno con il Barcellona''. L'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, assicura che i giallorossi non partono sconfitti nei quarti di Champions contro il Barcellona: ''sarà importante arrivare a Roma con un risultato che ci permetta di giocare il tutto per tutto. Certo sappiamo che giochiamo contro un extraterrestre come Messi. Nel calcio - aggiunge ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - non ci sono certezza, è un sfida esaltante che giocheremo con tutte le armi in nostro possesso e avremo la mente libera''.