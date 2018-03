Di Biagio, Balotelli? Nessuna chiusura

FIRENZE, 19 MAR - ''Per Balotelli non è una chiusura definitiva, ho semplicemente visto, valutato e fatto la mia scelta, giusta o sbagliata che sia l'ho fatta ritenendola la migliore per il bene della squadra e del gruppo''. Così Gigi Di Biagio motivando l'esclusione dell'attaccante del Nizza per il primo raduno ufficiale del 2018 della Nazionale in vista delle amichevoli con Argentina e Inghilterra. ''I numeri, parlo in generale e non solo riguardo Mario, sono molto importanti ma poi - ha continuato il ct azzurro - devono essere conditi da determinate prestazioni. Motivazioni politiche dietro la sua mancata convocazione? Dal punto di vista del comportamento lui non ha fatto nulla e continuerò a seguirlo come ho fatto finora''.