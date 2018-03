Cutrone: bandiera Milan?Penso a presente

FIRENZE, 20 MAR - "Io bandiera del nuovo Milan? Adesso non penso troppo avanti, non va bene, penso al presente, a lavorare per migliorarmi, sono ancora all'inizio, questo è un punto di partenza". Queste le parole di Patrick Cutrone sul suo futuro in rossonero, sulle sue prospettive di carriera. "Intanto ringrazio Gattuso, che mi sta trasmettendo la sua grinta, la sua voglia di dare sempre tutto in campo - ha aggiunto il giovane attaccante rossonero -. Ancora quando scendo in campo sento pressione, come è stato nelle partite di Coppa contro l'Arsenal, ma mi sto allenando per migliorare anche sotto questo aspetto".