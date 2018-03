Napoli, Hamsik salta la nazionale

(ANSA) NAPOLI, 20 MAR - "Verificheremo l'infortunio nei prossimi giorni, domenica ho sentito un dolore e mi sono fermato". Lo ha detto Marek Hamsik parlando alla stampa slovacca ieri sera in occasione della consegna del Pallone d'Oro del Paese dell'est europeo che il capitano azzurro ha vinto per la settima volta. Hamsik dopo la cerimonia di premiazione non si è unito alla sua nazionale ma tornerà oggi a Napoli per sottoporsi a ulteriori test per capire a fondo l'entità dell'infortunio muscolare alla coscia che lo ha costretto a uscire dopo pochi minuti nel match contro il Genoa di domenica. "Spero di stare bene presto, il 2017 è stato un anno eccezionale - ha detto - ma non abbiamo ancora portato a casa un trofeo. Siamo stati in testa per tutta la stagione e ora abbiamo subito il sorpasso ma siamo molto vicini. Per me ci sono stati momenti speciale, come l'aver superato il record di gol di Maradona, un primato che abbiamo celebrato. Ma il calcio è uno sport di squadra e le vittorie del collettivo vengono sempre prima".