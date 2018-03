Palermo,club aspetta decisione tribunale

PALERMO, 21 MAR - "Il contraddittorio si è svolto regolarmente, è stato perfetto. Adesso aspettiamo con serenità la decisione". Lo ha detto il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, al termine dell'udienza alla sezione del Tribunale fallimentare sull'istanza presentata dalla Procura. "Sensazioni? Non voglio dire nulla - ha concluso - per rispetto alle istituzioni e al Tribunale che deve decidere. Noi abbiamo fatto la nostra parte e adesso aspettiamo in silenzio".