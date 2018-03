Campedelli 'salvezza? ancora 10 partite'

ROMA, 21 MAR - "La lotta salvezza? Mancano dieci gare, si giocherà all'ultima partita e quindi dobbiamo essere pronti a giocarci tutte le nostre carte". Così il presidente del Chievo, Luca Campedelli, a margine di un evento di scherma al Foro Italico a Roma, commentando la lotta serrata per non retrocedere, che vede i gialloblu a una sola lunghezza dal Crotone terzultimo in classifica. "Va bene che arrivi ora la sosta, sarà buona per ricaricare le batterie", ha concluso il numero uno dei clivensi.