Alex Sandro, risentimento muscolare

TORINO, 21 MAR - Risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra per Alex Sandro. Il laterale brasiliano della Juventus, di rientro dalla propria Nazionale, che era stato costretto a lasciare per un malanno muscolare, "è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali - si legge nella nota pubblicata sul sito della società bianconera - che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile". Alex Sandro ha già cominciato oggi le terapie, mentre al suo posto il ct della Selecao, Tite, ha convocato Ismaily dello Shakhtar Donetsk.