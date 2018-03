Astori:Saponara, Davide era fondamentale

FIRENZE, 21 MAR - "Stiamo reagendo da grandi uomini". Lo ha detto il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara in merito alla scomparsa di Davide Astori, intervenendo questa sera alla manifestazione al Palazzo della Borsa per i 10 anni del Corriere Fiorentino. Saponara ha ricordato che era molto legato ad Astori e che quanto ha scritto sul compagno scomparso era il pensiero di tutti gli altri compagni. "Davide era fondamentale per qualsiasi compagno, un fratello maggiore, era il nostro capitano, il nostro condottiero. La ripartenza? Ho sofferto come i miei compagni e stiamo ancora soffrendo" ma, ha aggiunto Saponara, "la sofferenza si sta trasformando in positivo, ognuno di noi si è responsabilizzato e dovrà tirare fuori qualcosa in più e questo credo si sia visto nelle ultime due partite" che hanno portato soddisfazione in casa viola.