West Ham mette al bando tifosi violenti

ROMA, 22 MAR - Il West Ham ha bandito a vita dall'assistere ai propri incontri di alcuni tifosi protagonisti di disordini, azioni violente e invasioni di campo durante la partita di Premier League contro il Burnley persa 3-0 al London Stadium io 10 marzo scorso. Lo ha reso noto il club londinese sul sito ufficiale, spiegando che cinque supporter sono stati puniti per aver invaso il campo di gioco, altri per aver lanciato monete o altro oggetti con "l'intento di offendere". I dirigenti del West Ham stanno valutando la posizione di altri tifosi per allargare eventualmente il bando anche a loro prima del prossimo incontro casalingo, in programma il 31 marzo prossimo, contro il Southampton.