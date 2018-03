Calcio: Ibrahimovic verso i LA Galaxy

NEW YORK, 22 MAR - Zlatan Ibrahimovic in settimana potrebbe lasciare il Manchester United per trasferirsi ai Los Angeles Galaxy. L'attaccante svedese, 36 anni, secondo una fonte rimasta anonima ha firmato un contratto per due stagioni con il club che milita nella Major League Soccer. Ibrahimovic era arrivato a Manchester proveniente dal Paris SG, ma il 20 aprile dello scorso anno si è infortunato al ginocchio destro. Da allora ha giocato pochi scampoli di partita, segnando solo una rete, al Bristol City, in Coppa di Lega. José Mourinho non lo schiera dalla partita di Premier League contro il Burnley del 26 dicembre.