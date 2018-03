Veto medici, Pelè non è andato a Mosca

RIO DE JANEIRO, 23 MAR - Pelè non è partito per Mosca dove questa sera avrebbe dovuto presenziare all'amichevole premondiale fra Brasile e Russia, in quello stadio Luzhniki che il prossimo 15 luglio ospiterà la finale del torneo iridato. Motivo della mancata presenza di O Rei è il divieto dei medici, a causa dei problemi che il 78enne ex fuoriclasse accusa a un ginocchio. Lo specialista che lo ha in cura gli ha consigliato di evitare gli spostamenti e i viaggi. Intenzione degli organizzatori del match di questa sera, e della federcalcio brasiliana, era di consegnare a Pelè una targa in ricordo dei suoi 60 anni di Mondiali, visto che esordì, ancora minorenne, nell'edizione di Svezia 1958, vinta proprio dal Brasile. La cerimonia è stata quindi rimandata.