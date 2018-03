Nations League, Uefa "76 mln di premi"

ROMA, 23 MAR - L'Uefa ha destinato una cifra superiore ai 76 milioni di euro quale sostegno e bonus in favore delle 55 nazionali coinvolte nella Nations League, il neonato torneo calcistico biennale che esordirà il prossimo settembre e che andrà a sostituire gran parte delle amichevoli internazionali. Lo ha reso noto la stessa confederazione europea, spiegando che le nazionali della serie A (le 12 migliori del ranking Uefa, tra le quali l'Italia, divise in quattro gironi da tre) riceveranno 1,5 milioni ciascuna, mentre l'importo scenderà rispettivamente a un milione, 750mila e 500mila euro per le squadre delle altre tre serie (B, C e D). Tale importo, spiega sempre l'Uefa, verrà raddoppiato per la nazionale vincente di ciascuna Lega. Non basta, perchè le squadre vincenti dei quattro gruppi della serie A parteciperanno nel giugno 2019 al trofeo Nations League, che metterà in palio 4,5 milioni per la vincitrice, 3.5 per la seconda classificata, 2.5 per la terza e 1.5 per la quarta.