'Le Parisien', il Psg punta su Allegri

ROMA, 24 MAR - Non ci sono più dubbi: a fine stagione Unai Emery lascerà la panchina del Paris St.Germain, e il principale candidato a prendere il suo posto è Massimiliano Allegri. Lo scrive il giornale 'Le Parisien', precisando che l'impresa della Juventus a Wembley contro il Tottenham quando i bianconeri hanno conquistato l'accesso ai quarti di Champions, ha definitivamente fugato le perplessità dei dirigenti del club parigino, ora decisi ad ingaggiare il tecnico originario di Livorno. Oltretutto Allegri avrebbe, secondo il presidente del Psg Al-Khelaifi, il profilo "tecnico e psicologico" per guidare la squadra della capitale francese.Gli altri due candidati alla panchina del Paris SG sarebbero, sempre secondo 'Le Parisien', Antonio Conte e Luis Enrique, ma in posizione molto più defilata rispetto ad Allegri.