Ibra, Io a Mondiali? Porta sempre aperta

ROMA, 24 MAR - "Se mi sentirò bene, in grado di dare quello che so di poter dare, la porta sarà sempre aperta. Se vorrò ci sarò, altrimenti no. Ho voglia di giocare a calcio, vediamo cosa succederà". Dai microfoni del canale della Mls, nella sua prima intervista ufficiale da giocatore del LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic non chiude la porta all'ipotesi di giocare oi Mondiali di Russia 2018 con la nazionale svedese, dalla quale si è ritirato dopo Euro 2016. "Mi chiamano ogni giorno, mi chiedono come sto e cosa voglio - rivela Ibra -, ma bisogna fare un passo alla volta. Ripeto che se mi sentirò bene e se vorrò ci sarò".