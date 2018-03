Argentina: Messi in dubbio con la Spagna

ROMA, 24 MAR - Dopo avere saltato l'amichevole giocata e vinta dall'Argentina contro l'Italia (2-0), a Manchester, Leo Messi potrebbe far registrare il secondo forfait consecutivo in Nazionale, rinunciando a partecipare al match di martedì sera contro la Spagna, in programma nel Wanda Metropolitano, a Madrid. Oggi l'asso argentino non si allenato con il resto della 'selecion', che ha lavorato nella Ciudad deportiva di Valdebebas, quartier generale del Real Madrid, preferendo restare in albergo, assieme ai compagni che ieri sera hanno giocato contro l'Italia. Messi ha rinunciato al match contro gli azzurri - che sarebbe stato il primo della sua carriera - per via di un affaticamento all'adduttore, ma nel clan dell'albiceleste regna l'ottimismo sulla possibilità che possa giocare martedì. Resta il fatto che Messi non si allena da tre giorni.