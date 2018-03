Argentina: Messi si allena per la Spagna

ROMA, 25 MAR - Leo Messi sembra deciso a giocare almeno uno spezzone di tempo dell'amichevole di martedi' a Madrid tra la Spagna e la sua Argentina. Grande assente in campo venerdì scorso contro l'Italia per un affaticamento muscolare, il fuoriclasse di Rosario ieri non si era allenato e ha fatto esercizi nella palestra dell'hotel, mentre stamattina è sceso in campo nel centro sportivo del Real Madrid, dove la nazionale Albiceleste è ospite per la preparazione. Secondo la stampa spagnola, Messi e il ct, Jorge Sampaoli, decideranno solo domani il da farsi insieme con lo staff medico, dopo l'ultimo allenamento, ma nessuno vuole rischiare. Intanto, la sua presenza sul campo dove si allena di solito il grande rivale Cristiano Ronaldo ha acceso l'interesse dei tifosi e dei media, che hanno preso d'assedio il centro sportivo e seguito in massa la parte di allenamento aperta al pubblico.