Mertens, sfida con Juve nostra finale

NAPOLI, 25 MAR - "Lo scontro diretto del 22 aprile sarà la nostra finale, quella è la gara che può essere decisiva". Dries Mertens lancia la volata lunga meno di un mese verso la sfida scudetto contro la Juve a Torino. "Per fortuna - ha detto l'attaccante del Napoli dal ritiro della nazionale - la Juve ha fatto 0-0 con la Spal e questo vuol dire che il testa a testa continua. Il 22 aprile sarà come una finale di Coppa. Per questo voglio stare sempre al top in queste ultime nove giornate: essere campione d'Italia con il Napoli sarebbe fantastico".