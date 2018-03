Da Tuchel no a Bayern,vicino all'Arsenal

ROMA, 26 MAR - Thomas Tuchel, allenatore del Borussia Dortmund, ha rifiutato la panchina del Bayern Monaco, dove avrebbe dovuto prendere il posto di Jupp Heynckes. Secondo la Bild, che cita il magazine Kicker, Tuchel è orientato a diventare il successore di Arséne Wenger sulla panchina dell'Arsenal, sulla quale il tecnico francese siede dal lontano 1996. Da tempo la dirigenza bavarese, che nell'attuale stagione ha sostituito Carlo Ancelotti proprio con Heynckes, pensava al nome di Tuchel, ma adesso dovrà rivedere le strategie iniziali. Heynckes, che ha 73 anni, dovrebbe lasciare il Bayern a fine stagione, sebbene egli stesso abbia fatto intendere che il proprio addio non è così scontato, soprattutto se dovesse centrare il 'triplete' come nel 2013, quando riuscì a trascinare il Bayern alla conquista di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Attualmente il Bayern è con mezzo titolo in tasca, visto che in classifica si trova a +17 sullo Schalke 04 e si è già qualificato per i quarti del torneo europeo.