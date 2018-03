Napoli:via a rimborsi sfida con Sassuolo

NAPOLI, 26 MAR - I tifosi del Napoli che avevano comprato il biglietto per Sassuolo-Napoli del 31 marzo potranno ottenere il rimborso da domani. Lo ha ufficializzato il Sassuolo. La partita era prevista per le 15, ma è stata spostata dalla Lega alle 18. Il cambio di orario aveva provocato l'ira dei tifosi del Napoli, anche perché l'ultimo treno per tornare a Napoli da Reggio Emilia parte alle 19,23, quindi per moltissimi sarebbe stato impossibile tornare a Napoli in serata. Lo spostamento d'orario è stato deciso per evitare incroci pericolosi fra i tifosi del Napoli e quelli della Roma, visto che i giallorossi giocheranno alle 12,30 a Bologna. Chi ha comprato il biglietto, dunque, "a partire da domani, martedì 27 marzo e sino alle 15 di mercoledì 28 Marzo, potrà ottenere il rimborso del biglietto previa consegna nel punto vendita in cui è stato acquistato", spiega il club emiliano. Per chi ha acquistato il biglietto online le modalità saranno comunicate dal circuito VivaTicket via e-mail.