Azzurri: Spinazzola ko, lascia ritiro

ROMA, 26 MAR - Niente Inghilterra per Leonardo Spinazzola. Il laterale dell'Atalanta non sarà infatti a disposizione di Di Biagio per l'amichevole di domani sera a Wembley. Il giocatore, fa sapere la Federcalcio in una nota, ha accusato un infortunio che lo rende indisponibile per l'amichevole di domani e in accordo con il club di appartenenza, nel pomeriggio il giocatore farà rientro a Bergamo per le cure del caso.