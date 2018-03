Southgate avverte, Italia non è in crisi

LONDRA, 26 MAR - L'Italia non sarà la vittima sacrificale dell'Inghilterra: l'avvertimento è di Gareth Southgate, Ct inglese, convinto che gli Azzurri non siano "in crisi come tutti sostengono". "L'Italia resta un paese con un'orgogliosa tradizione calcistica, non verrà a Wembley per arrendersi - le parole del commissario tecnico inglese -. Ci presseranno con maggiore intensità di quella che abbiamo subito in Olanda. Rappresenterà una sfida più difficile per noi, perché hanno diversi buoni giocatori, con un tecnico che conosco bene e che sa curare i dettagli delle sue squadre".