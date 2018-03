Ulivieri, rivedrei bene Prandelli ct

FIRENZE, 26 MAR - ''Il prossimo commissario tecnico della Nazionale? Chi riveste quel ruolo deve essere una figura particolare e se devo fare un nome dico Cesare Prandelli''. E' quanto ha dichiarato Renzo Ulivieri a margine della cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'oro e d'argento oggi a Coverciano. Dunque il presidente dell'Assoallenatori vedrebbe bene un ritorno in azzurro del tecnico di Orzinuovi, reduce da alcune esperienze sfortunate all'estero. ''A differenza di un allenatore, un ct è un selezionatore che in breve tempo deve formare una squadra e trasmetterle idee chiare - ha continuato il presidente dell'Assoallenatori - La nostra Scuola allenatori è composta da tecnici che hanno idee e strategie molto differenti ma è questa è la sua forza''.