Viareggio Cup: Fiorentina 1/a finalista

VIAREGGIO (LUCCA), 26 MAR - La Fiorentina è la prima finalista della 70/ma edizione della Viareggio Cup in programma mercoledì pomeriggio alle 15.00. La squadra viola ha superato allo stadio di Pini di Viareggio, di fronte a 1.300 spettatori, la Juventus per 4-1. Primo tempo 2 a 0 per la Fiorentina con le reti all'8' di Lakti e il raddoppio al 14' di Diakhate. Nella ripresa la Juventus segna con Montaperto al 6', ma i viola tornano in gol con Gori all'8'. Nel finale di gara al 45' Diakhate si fa parare un rigore da Loria, ma segna al 47' il quarto gol per i viola. In tribuna presente anche Giuseppe Bergomi. I tifosi della Fiorentina, che in finale affronterà la vincente dell'altra semifinale Inter-Parma, hanno ricordato Davide Astori, con un coro "C'è solo un capitano", che tutti gli spettatori hanno applaudito.