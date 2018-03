U.17 donne, Italia va agli Europei

ROMA, 26 MAR - L'Under 17 femminile azzurra ha vinto il proprio girone dell'Elite round qualificandosi alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Dopo il successo all'esordio con l'Ungheria, le Azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria dell'Ungheria sulla Repubblica Ceca nell'altro incontro del girone ha regalato all'Italia il pass per la Lituania con una giornata di anticipo, rendendo una semplice formalità l'ultimo match con le pari età ceche in programma giovedì a Buk. La squadra di Massimo Migliorini ha superato la Serbia con una doppietta di Sara Tamborini, intramezzata dalla rete di Teresa Fracas. Nel finale il palo ha negato la gioia del gol ad Asia Bragonzi.