Bayern, Neuer è tornato ad allenarsi

MONACO (GERMANIA), 27 MAR - Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha festeggiato il 32/o compleanno tornando ad allenarsi per la prima volta da settembre. Il club ha reso noto che il capitano della Germania ha completato due sessioni di corsa da 10 minuti ciascuna. Neuer non gioca da quando ha subito un'altra frattura il metatarso nel piede sinistro durante l'allenamento, una ricaduta dell'infortunio subito verso la fine della scorsa stagione. Il portiere spera di tornare in tempo per guidare i campioni in carica ai Mondiali in Russia. Tra i pali lo ha sostituito Sven Ulreich.