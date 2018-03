Ferrero: Basta responsabilità oggettiva

ROMA, 27 MAR - "Abbiamo intenzione di mettere in piedi un tavolo di lavoro per poi discutere con il nuovo Governo. Devono capire che, come club, non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio. La responsabilità oggettiva va tolta". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, uscendo dall'Assemblea della Lega di Serie A, a Roma. "Abbiamo avuto un importante incontro con il capo della polizia, anche sul tema della violenza negli stadi - ha proseguito Ferrero -. Noi vogliamo collaborare e collaboreremo, ma la responsabilità oggettiva va tolta. E' la polizia che deve conoscere chi è tifoso e chi no, prevenendo con i tanti sistemi di oggi". Quanto agli argomenti trattati nell'assemblea che si svolge al Coni, Ferrero ha spiegato che "non si è parlato di governance e cariche, lo faremo la prossima volta", mentre sui diritti tv e l'attività di Mediapro, che se li è aggiudicati, si è limitato a dire che "ora ha preso questo impegno per tre anni e dovrà trovare il modo di distribuirli...".