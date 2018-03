Malagò: "Fidejussione Mediapro il 26/4"

ROMA, 27 MAR - "Durante l'Assemblea è arrivata la conferma del versamento dei 64 milioni di anticipo da parte di Mediapro. Per il completamento della fidejussione è stato deciso all'unanimità di accordare una proroga rispetto ai tempi previsti, dal 21 al 26 aprile, ma solo per problematiche relative alle festivita". Così il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, dopo l'assemblea che si svolta al Foro Italico a Roma che ha trattato anche il tema dei diritti tv. Quanto agli aspetti tecnici, il vicecommissario Paolo Nicoletti ha spiegato che il bando sui diritti "conterrà tutte le prescrizioni utili per la Lega, con la costituzione dei pacchetti nel rispetto delle linee guida. MediaPro ha una certa discrezionalità e potrà scegliere la soluzione migliore, con l'obiettivo di distribuire il prodotto nel modo più ampio. La Lega si augura e si aspetta che ci sia una distribuzione che accontenti un po' tutti".