Di Francesco 'la prevenzione è vita'

ROMA, 28 MAR - ''La prevenzione è vita''. Parola del tecnico della Roma Eusebio che in un video 'regalato' alla Fondazione Fioravante Polito sostiene la campagna per il Passaporto ematico a tutela della salute di sportivi professionisti e non. ''Sono vicino alla fondazione Fioravante Polito e sostengo il Passaporto ematico - sottolinea l'allenatore giallorosso - intitolato ad Andrea Fortunato, Piermario Morosini e Flavio Falzetti''. L'Associazione Fioravante Polito è nata con lo scopo di diffondere il maggior numero d'informazioni riguardo l'importanza dei controlli medici ed ematologici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non. ''Grazie a Di Francesco - afferma il presidente della Fondazione Davide Polito - grande uomo e grande allenatore. La vignetta affiancata al video, che sarà riprodotta anche su maglie e depliant, trasmette un messaggio di solidarietà delle malattie ematiche a tutela della salute degli sportivi''.