Truffa a danno Lazio, indagato spagnolo

ROMA, 28 MAR - C'è un indagato nella vicenda giudiziaria che vede la Società Sportiva Lazio parte lesa in una truffa legata alle operazione di pagamento del difensore olandese Stefan De Vrij. Sarebbe un cittadino spagnolo che avrebbe prelevato due milioni da un conto corrente olandese per smistarli in diverse banche in Europa. La cifra "sparita" rappresentava l'ultima tranche del pagamento del difensore olandese. I pm di Roma sono in attesa di una risposta alla rogatoria inviata in Olanda mesi fa. Per chi indaga e sopratutto per la Lazio, che tramite l'avvocato Gianmichele Gentile ha presentato denuncia, l'indagato potrebbe essere il mero esecutore di un raggiro che risale all'agosto del 2016.