Inter: Antonello, Sabatini? Scelta sua

MILANO, 28 MAR - "L'addio di Sabatini? Sono scelte di natura personale ma noi come Inter dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi di quest'annata, è un momento delicato della stagione. Avremo il Verona e poi il derby, serve la massima concentrazione per i prossimi impegni. Poi sono scelte personali e non ho altro da aggiungere". L'ad dell'Inter, Alessandro Antonello commenta così la notizia dell'addio del direttore dell'area tecnica di Suning Sports Walter Sabatini. "È un'Inter - aggiunge Antonello - in crescita. Con il Napoli si erano visti dei segnali positivi, poi ribaditi contro la Samp. Ora i ragazzi torneranno dai ritiri delle nazionali, in questi giorni sono ripresi gli allenamenti e ci auguriamo che col Verona riusciremo a ribadire quello che è stato il trend di ripresa della squadra. Si è visto il gioco, quindi ci auguriamo che si possa proseguire in questo percorso di crescita".