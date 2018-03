Pellegrini, Barça? Non partiamo battuti

ROMA, 29 MAR - "Sappiamo che il Barcellona è favorito, ma il calcio è sempre stato bello perché si dice che la palla è rotonda e tutto può succedere. Quindi andremo al Camp Nou consapevoli che loro sono una squadra forte, ma consapevoli anche dei nostri mezzi, e cercheremo di metterli in difficoltà giocando al meglio delle nostre possibilità. Di certo non andiamo lì da squadra già battuta". Lorenzo Pellegrini guarda con fiducia all'appuntamento che attende la Roma nei quarti di finale di Champions League col Barcellona. Il centrocampista giallorosso, intervistato da Sky Sport24, non è però certo di far parte del gruppo che domani da Trigoria partirà per Bologna in vista dell'impegno allo stadio Dall'Ara. "Ho avvertito un fastidio al polpaccio durante l'amichevole dell'Italia a Wembley e ora stiamo valutando la situazione. Penso che domani prenderemo una decisione sulla mia partenza. Io vorrei esserci, ci aspetta una gara importante, solo dopo potremo pensare alla sfida col Barcellona".