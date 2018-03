As, Alisson resta in pole per il Real

ROMA, 30 MAR - Alisson Becker resta in pole position nei piani mercato del Real Madrid per la prossima stagione. Come scrive il quotidiano spagnolo 'As', il portiere della Roma sarebbe il preferito dal club merengue in quanto gli estremi difensori di Chelsea e Manchester United, Courtois e De Gea, sono ancora irraggiungibili per motivi economici o incedibili. Alisson, secondo As, è entrato di diritto nell'orbita Real dopo le super parate in Champions contro i cugini dell'Atletico Madrid e dopo una stagione da primo della classe in Serie A. La Roma - secondo As - avrebbe già fissato un prezzo: 60 milioni di euro in contanti, escludendo Kovacic dall'operazione nonostante il fatto che il croato sia stato a lungo nelle mire del club giallorosso. La sua età (25 anni) è un altro punto a favore del portiere giallorosso per poter andare a difendere i pali del Real Madrid dalla prossima stagione. E infine Alisson avrà la possibilità di mettersi in mostra ai Mondiali in Russia con il suo Brasile.