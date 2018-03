Di Francesco, a Bologna farò turnover

ROMA, 30 MAR - "In sette giorni avremo tre gare importantissime, è impensabile non fare turnover. Lo farò quindi, ma domani sarà senza esagerare". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta in casa del Bologna che precede quella sul campo del Barcellona per l'andata dei quarti di finale di Champions League. "Io non sento minimamente l'impegno col Barca perché adesso c'è il Bologna da affrontare - aggiunge l'allenatore giallorosso -. È troppo importante mantenere la nostra posizione di classifica. Ci aspetta una partita non facile quindi la testa deve stare sul Bologna". Riguardo alla formazione che scenderà in campo, Di Francesco anticipa alcune mosse: "Pellegrini non ci sarà, e stiamo valutando Under per un problema muscolare. Se sarà convocato comunque non credo verrà utilizzato. Il centravanti? O giocherà Dzeko o Schick. E se domani Patrik dovesse scendere in campo mi auguro riesca a dimostrare che è tornato dagli impegni con la nazionale con grande carica".