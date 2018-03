Oddo, l'Atalanta ci farà soffrire

UDINE, 30 MAR - "L'Atalanta ci farà soffrire. È una squadra che ti viene addosso come un Tir, forte in avanti. Quindi domani dovremo soffrire, lottare su ogni pallone, stare concentrati per 95'". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella conferenza stampa della vigilia in vista della partita di Bergamo. Oddo si attende dunque di vedere la sua "squadra unita, compatta, che ha voglia di soffrire, con quella concentrazione, spirito di gruppo e voglia di portare a casa punti che avevamo all'inizio e che forse ci è mancata nell'ultimo periodo". Costretto già a fare i conti con numerose assenze, Oddo domani dovrà rinunciare anche a Hallfredsson fermato oggi da un riacutizzarsi a un problema al ginocchio che complica ancora di più le scelte a centrocampo. Il tecnico ha svelato solo che domani in campo ci saranno 5 difensori.