Inzaghi "Niente alibi, ora punti"

ROMA, 30 MAR - "La mancanza di risultati nelle ultime prestazioni in primis è colpa nostra. Con il Bologna il terreno di gioco non era in perfette condizioni ma non cerchiamo alibi: il passato non è modificabile, dobbiamo pensare solo a quello che sarà". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, allontana così gli spettri del passato, dalle lamentele sul Var al campo dell'Olimpico contro il Bologna, che secondo Inzaghi era impraticabile a causa del rugby giocato il giorno prima. Domani contro il Benevento serve reagire dopo tre gare senza vittorie in campionato: "Da domani si entra nella parte più delicata della stagione - specifica Inzaghi in conferenza stampa - dovremo unire i risultati alle prestazioni. Siamo concentrati solo sul Benevento, abbiamo un periodo in cui dobbiamo dare il 120% per finire nel migliore dei modi la stagione".