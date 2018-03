Serie A: Juventus supera il Milan 3-1

ROMA, 31 MAR - La Juventus supera 3-1 il Milan nel posticipo della 30/a giornata della Serie A. Apre le marcature Dybala all'8' pt, pari dell'ex Bonucci al 28' pt. Nella ripresa dopo un match ben giocato dagli ospiti la spuntano i bianconeri con Cuadrado (34' st) e Khedira (42' st). I bianconeri si portano così a più 4 punti in classifica sul Napoli che non è andato oltre l'1-1 in casa del Sassuolo.