Champions: Juventus-Real, arbitra Cakir

ROMA, 1 APR - E' il direttore di gara turco Cuneyt Cakir ad essere stato designato dall'Uefa per l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, in programma martedì all'Allianz Stadium. Sono turchi anche tutti gli altri componenti la squadra arbitrale: gli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun e gli addizionali Huseyin Gocek e Baris Simsek, quarto uomo Mustafa Emre Eyisoy. Cakir arbitro' la finale di Champions 2015, quando la Juventus fu sconfitta 1-3 dal Barcellona a Berlino, e lo scorso novembre diresse l'andata dei semifinale playoff per il Mondiale di Russia, quando l'Italia fu battuta 1-0 dalla Svezia a Stoccolma.