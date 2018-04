Ballardini, derby? prima c'è il Cagliari

GENOVA, 2 APR - "Sarà una partita molto importante contro una squadra ben attrezzata. Il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani, poi penseremo a quella dopo". E' l'indicazione del tecnico del Genoa Davide Ballardini in vista del match contro il Cagliari. Una sfida che arriva dopo il pareggio con la Spal contro cui "siamo riusciti a prendere gol per troppa generosità e perché non eravamo ben messi in campo. Calati nel finale? Sapevamo di non essere fisicamente brillanti anche perché molti erano andati via con le nazionali". Domani peseranno le assenze di Bertolacci e Taarabt per squalifica. "Bertolacci fino ad ora ha fatto molto bene - ha proseguito - ma ho tanti ragazzi che hanno giocato meno che possono fare quel ruolo e poi la squadra ha sempre reagito bene alle assenze". Domani rientra Rosi dalla squalifica ma saranno indisponibili sicuramente Izzo, Galabinov e Veloso.